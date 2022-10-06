Два тела нашли в многоквартирном доме на улице Рыленкова в Смоленске. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В понедельник, 3 октября, в квартире одного из многоквартирных домов на улице Рыленкова обнаружили тела 65-летней женщины с травмами в области головы и тела и её 37-летнего сына с огнестрельным ранением в голову.

Следователи проверяют все возможные версии произошедшего. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, основная версия – мужчина совершил убийство матери, после чего свёл счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске мужчина ударил знакомого перфоратором по голове. Конфликт между смолянами произошёл во время застолья.