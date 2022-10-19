Олег Смоляков стал главой Кардымовского района. Фото: страница Олега Смолякова в соцсетях.

Бывший начальник Управления администрации Смоленска по Промышленному району Олег Смоляков стал главой Кардымовского района. Его избрали на внеочередном заседании депутаты шестого созыва Кардымовского районного Совета.

Кандидатуру поддержали 13 народных избранников, один кардымовский депутат проголосовал «против».

– Спасибо за доверие - буду активно и честно работать на благо жителей Кардымовского района, – написал Олег Смоляков на своей странице в соцсетях.

Ранее «КП» писала, что Виталий Ермаков назначен начальником Управления ЖКХ администрации Смоленска. О кадровых изменениях сообщил глава города Андрей Борисов.