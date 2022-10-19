Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 октября: более 145 тысяч человек заболели с начала пандемии

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 050 человек.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Смоленской области 19 октября диагноз COVID-19 подтвердился у 48 пациентов. Госпитализировали 4 человека. Один житель региона с подтвержденным коронавирусом умер. 52 человека выздоровели.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 050 человек, 140 854 человека выздоровели, 3 125 – скончались.
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