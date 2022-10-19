Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 октября: более 145 тысяч человек заболели с начала пандемии

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 050 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области 19 октября диагноз COVID-19 подтвердился у 48 пациентов. Госпитализировали 4 человека. Один житель региона с подтвержденным коронавирусом умер. 52 человека выздоровели.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 050 человек, 140 854 человека выздоровели, 3 125 – скончались.

Читай также: в США создали коронавирус с 80% летальных исходов: поможет ли ревакцинация. Академик Онищенко объяснил, поможет ли ревакцинация от созданного в США смертельного штамма коронавируса.