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НовостиОбщество19 октября 2022 13:03

В Смоленске высадили 12,5 тысяч луковиц голландских тюльпанов

В этом году для украшения городских клумб использовались отцветшие весной цветы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске высадили 12,5 тысяч луковиц голландских тюльпанов. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске высадили 12,5 тысяч луковиц голландских тюльпанов. Фото: пресс-служба администрации города.

Специалисты муниципального «Зеленстроя» высадили 12,5 луковиц голландских тюльпанов в разных районах города. Как сообщили в пресс-службе администрации города, для украшения клумб использовали луковицы отцветших весной цветов. Чтобы тюльпаны не погибли, их нужно высадить до конца октября, пока это позволяют сделать погода.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Цветы высадили в парке Пионеров, на улицах Коненкова, Урицкого и на Рославльском кольце. Традиционно тюльпаны распускаются к майским праздникам.

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