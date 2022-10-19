В Смоленске высадили 12,5 тысяч луковиц голландских тюльпанов. Фото: пресс-служба администрации города.
Специалисты муниципального «Зеленстроя» высадили 12,5 луковиц голландских тюльпанов в разных районах города. Как сообщили в пресс-службе администрации города, для украшения клумб использовали луковицы отцветших весной цветов. Чтобы тюльпаны не погибли, их нужно высадить до конца октября, пока это позволяют сделать погода.
Фото: пресс-служба администрации города.
Цветы высадили в парке Пионеров, на улицах Коненкова, Урицкого и на Рославльском кольце. Традиционно тюльпаны распускаются к майским праздникам.
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