Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 октября: 7 человек госпитализировали за сутки

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердился 41 новый случай заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердился 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 145 091.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 64 смолянина, всего 140 918 человек успешно справились с болезнью с начала пандемии. Госпитализировали с осложнениями 7 жителей региона.

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