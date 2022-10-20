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НовостиЗдоровье20 октября 2022 9:41

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 октября: 7 человек госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 20 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердился 41 новый случай заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердился 41 новый случай заражения коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердился 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 145 091.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 64 смолянина, всего 140 918 человек успешно справились с болезнью с начала пандемии. Госпитализировали с осложнениями 7 жителей региона.

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