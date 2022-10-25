Смоляне смогут увидеть солнечное затмение 25 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во вторник, 25 октября, в некоторых городах России можно будет наблюдать солнечное затмение. В этот день Луна закроет Солнце на 70%.

Отмечается, что в Москве, а значит и в Смоленске, природное явление можно будет заметить на улицах, даже если будет пасмурная погода. По словам экспертов, примерно в 13:38 на небе Солнце плавно и ненадолго потемнеет и посреди дня наступят "сумерки". Из-за этого могут сработать уличные фонари.

Сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию солнечного затмения.

Читай также:

В Смоленске обсудили предстоящие изменения в облике набережной. В рамках благоустройства ее обновят, сделают удобной и интересной для смолян и гостей города.