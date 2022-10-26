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НовостиЗдоровье26 октября 2022 9:03

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 октября: «плюс» 34 новых случая заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 26 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки в регионе выявили 34 новых случая заражения COVID-19.

За последние сутки в регионе выявили 34 новых случая заражения COVID-19.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки в регионе выявили 34 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 145 265.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 131 человек погиб с начала пандемии, из них 1 – за прошедшие сутки. Успешно справились с болезнью и выписались 141 320 жителей региона.

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