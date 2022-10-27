Вяземское предприятие «Шуйское» увеличит производство молока на полторы тысячи тонн

Вяземское предприятие увеличит производство молока на полторы тысячи тонн. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ходе рабочей поездки в Вяземский район губернатор Алексей Островский посетил сельхозпредприятие «Шуйское», которое специализируется на производстве молока и входит в группу компаний «Продинвест», являющуюся одним из крупнейших поставщиков молочного сырья для российской пищевой промышленности. Глава региона обсудил с руководством реализацию инвестпроекта, который позволит увеличить ежегодное производство молока на полторы тысячи тонн.

Речь идёт о строительстве коровника для содержания 400 голов КРС. Объем инвестиций составит 100 млн рублей. Сейчас предприятие демонстрирует положительную динамику основных производственных показателей. Например, валовой надой молока стабильно растет и составляет сейчас 5 тысяч тонн.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Помимо этого, АО «Шуйское» активно участвует в федеральной программе комплексного развития сельских территорий, в рамках которой ведётся строительство жилья в сельской местности, чтобы дополнительно привлечь узкопрофильных специалистов на сельхозпредприятия. С этой целью сейчас в Шуйском начнут возводить три дома на 10 квартир, которые будут сданы в 2023 году.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Однако есть и проблемный вопрос – необходимость строительства новой водозаборной скважины, обеспечивающей село водой, взамен ныне действующей. Как рассказал губернатор на своей странице в соцсетях, средства на строительство скважины будут выделены – соответствующие указания уже даны.

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