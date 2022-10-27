В администрации Смоленской области обсудили ход реконструкции села Высокое. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На расширенном рабочем совещании губернатор Алексей Островский обсудил с профильными чиновниками вопросы реализации «дорожной карты» по восстановлению памятников историко-культурного наследия в селе Высокое Новодугинского района, а также социального развития села Дугино Сычевского района. Оба этих проекта реализуются регионом по инициативе и при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Село Высокое - социально-культурный проект направлен на масштабную реконструкцию объектов архитектурного комплекса «Усадьба «Высокое», модернизацию расположенного на его территории отделения Гагаринского многопрофильного колледжа и создание на его базе образовательного кластера для подготовки специалистов в сфере сельского хозяйства.

Как сообщил губернатор на своей странице в соцсетях, к настоящему времени проведены конкурсные процедуры, заключены контракты на разработку ПСД на капитальный ремонт двух зданий – в одном из них сейчас размещается студенческое общежитие. Определен перечень оборудования для оснащения учебных кабинетов, мастерских, спортплощадки и общежития.

Продолжается работа, связанная с музеефикацией дворца Шереметевых, в котором после восстановления планируется разместить музейные экспозиции, посвященные утраченным усадьбам Смоленщины и роду Шереметевых.

В завершающей стадии находится разработка концепции благоустройства парковой территории, где будет оборудовано освещение, места отдыха, прогулочные дорожки, парковочные зоны, установлены беседки и пр.

Церковь Иоанна Предтечи (Тихвинская) передана на три года (столько займет процесс ее реставрации) от Вяземской Епархии областному Центру по охране и использованию памятников истории и культуры. Уже проведен конкурс на разработку ПСД.

Что касается села Дугино, сейчас приобретается все необходимое оборудование для качественной организации учебного и воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Обновляется оборудование пищеблока и медицинского кабинета. Глава региона поручил профильному департаменту оперативно проработать вопросы обеспечения образовательных организаций видеонаблюдением и доступом в Интернет.

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