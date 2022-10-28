В Смоленске 86 детсадов заключили контракты на услуги частных охранных предприятий. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 1 ноября охрану детских садов в Смоленске будут осуществлять частные охранные предприятия. Контракты на оказание услуг охраны муниципальных детских садов, расположенных в отдельно стоящих зданиях, заключили 86 дошкольных учреждений.

Как сообщил глава города Андрей Борисов, средства на эти цели заложены в бюджете.

Сегодня, 28 октября, председатель городского парламента Анатолий Овсянкин после очередной сессии отметил, что "фракция партии «Единая Россия» горсовета выступила с предложением учесть необходимые на эти цели расходы и в проекте бюджета на следующий год. Подготовка документа уже ведётся".

Также сегодня депутаты внесли изменения в бюджет города и поддержали предложение направить 10 миллионов рублей на проведение ремонтных работ в ряде школ и детских садов областного центра и приобретение мебели и оборудования. Помимо этого, дополнительно 2,3 миллиона рублей будет предусмотрено на дооборудование санузлов в девяти муниципальных общеобразовательных учреждениях Смоленска.

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