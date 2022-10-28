Почти 103 млн рублей направят на расселение из аварийного жилья в Смоленске. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

На расселение из аварийного жилья в Смоленске дополнительно направят около 103 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Смоленского городского Совета.

Как уточнил председатель горсовета Анатолий Овсянкин, объёмы бюджетных средств на реализацию программы по переселению смолян из аварийного жилищного фонда увеличены на 102,8 миллиона рублей. Таким образом, в этом году с учётом дополнительного финансирования на это направление в областном центре планируется предусмотреть в общей сложности 597,9 млн рублей.

«Дополнительное финансирование позволит улучшить жизнь большего количества смоленских семей, которые уже в скором времени получат возможность переехать из квартир в аварийных домах в новое благоустроенное жильё», - подчеркнул Анатолий Овсянкин.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 86 детсадов заключили контракты на услуги частных охранных предприятий. Средства на эти цели также заложены в бюджете.