В Смоленске назначили нового директора МУП «Автоколонна – 1308». Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Глава города Андрей Борисов подписал распоряжение о назначении директором муниципального предприятия «Автоколонна – 1308» Игоря Скобелева.

Как сообщил мэр на своей странице в соцсетях, Игорь Викторович приступит к работе с 1 ноября. До 2016 года он занимал должность заместителя губернатора, возглавлял Департамент финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской области.

Напомним, прежний руководитель «Автоколонны» стал новым начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Смоленска.

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