Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 11:39

В Смоленске назначили нового директора МУП «Автоколонна – 1308»

Должность займёт бывший вице-губернатор Игорь Скобелев
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске назначили нового директора МУП «Автоколонна – 1308». Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленске назначили нового директора МУП «Автоколонна – 1308». Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Глава города Андрей Борисов подписал распоряжение о назначении директором муниципального предприятия «Автоколонна – 1308» Игоря Скобелева.

Как сообщил мэр на своей странице в соцсетях, Игорь Викторович приступит к работе с 1 ноября. До 2016 года он занимал должность заместителя губернатора, возглавлял Департамент финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской области.

Напомним, прежний руководитель «Автоколонны» стал новым начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Смоленска.

Читай также:

Мобилизованные жители Смоленской области получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Островский.