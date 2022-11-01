Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 ноября: 6 человек госпитализировали за сутки

Госпитализировали с осложнениями 6 жителей региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердилось 3 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 145 386.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 46 смолян, всего 141 778 человек успешно справились с болезнью с начала пандемии. Госпитализировали с осложнениями 6 жителей региона. Погиб за сутки 1 человек.

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