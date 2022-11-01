В Смоленской области завершили призыв в рамках частичной мобилизации. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание областной призывной Комиссии по мобилизации граждан. На нем рассматривались поступившие обращения от необоснованно призванных смолян и указание Генштаба о завершении мероприятий частичной мобилизации.

По итогам в отношении 21-го призванного в рамках частичной мобилизации принято решение об отмене мобилизации, по 55-ти обращениям – решения районных Комиссий оставлены в силе. В целом, за это время в Смоленской области 168 ошибочно мобилизованных вернулись домой.

Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, на данный момент Генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. В соответствии с ними все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, военными комиссариатами совместно с региональными властями прекращены. Также прекращается подготовка и вручение повесток. В дальнейшем работа военкоматов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Ранее «КП» писала, что мобилизованные жители Смоленской области получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Островский.