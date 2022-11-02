Температура воздуха в Смоленской области опустится до +4. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 ноября в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами возможны небольшие осадки. Ветер подует западный, северо-западный, его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +4°C…+9°C.

В Смоленске: +6°C…+8°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.

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