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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:00

Температура воздуха в Смоленской области опустится до +4

Скорость ветра будет достигать 10 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Температура воздуха в Смоленской области опустится до +4.

Температура воздуха в Смоленской области опустится до +4.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 ноября в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами возможны небольшие осадки. Ветер подует западный, северо-западный, его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +4°C…+9°C.

В Смоленске: +6°C…+8°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.

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