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НовостиОбщество2 ноября 2022 6:24

В Смоленске отключат светофоры на проспекте Гагарина и улице Генерала Лукина

Регулировщики не будут работать на оживленном перекрёстке и в районе школы №19
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске отключат светофоры на проспекте Гагарина и улице Генерала Лукина. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

В Смоленске отключат светофоры на проспекте Гагарина и улице Генерала Лукина. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

С 9:00 до 17:00 в среду, 2 ноября, будут отключены светофоры на перекрестке проспект Гагарина – Киевский переулок. Как сообщили в филиале СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ, это связано с проведением работ по обрезке деревьев вдоль дороги.

В это же время 2 ноября будут отключены светофоры на улице Генерала Лукина в районе школы №19. На воздушных линиях проведут ремонтные работы.

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