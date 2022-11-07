В Смоленской области ГИБДД усилит рейды у пешеходных переходов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 7 по 13 ноября сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» на территории Смоленской области.

Основными задачами мероприятия являются профилактика и пресечение нарушений ПДД пешеходами, а также водителями автомобилей при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.

Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил безопасного поведения на дороге, напоминая, что небрежность и невнимательность могут привести к несчастью и жертвам на дороге.

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