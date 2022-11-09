В Смоленской области наладят производство берцев для участников СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Вяземский кожевенный завод планирует частично переформатировать производство и наладить выпуск трех моделей берцев – зимний, летний и демисезонный варианты – для российских военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Пошивом займутся подрядные организации в Рудне и Москве, запасы кожи предоставит завод. В планах - ежемесячно производить 6 тысяч пар этой востребованной военной обуви.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Глава региона отметил, что предприятие входит в тройку лучших кожевенных заводов страны с полным циклом переработки – от сырья до готовой кожи для обувного, галантерейного и мебельного производства. Ежемесячно на заводе производят до 140 тыс. кв. метров готовой кожи. Кроме того, предприятие включено в Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение, и получает господдержку.

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