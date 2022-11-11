Традиционный конкурс новогодних плакатов стартовал в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Участникам конкурса предлагают методами графического дизайна создать праздничный плакат, который украсит улицы города. Работы нужно загружать на официальный сайт конкурса до 12 декабря.

Победителя определят сами смоляне в ходе интернет-голосования, которое стартует 13 декабря. Окончательный вердикт вынесет экспертное жюри.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, лучший плакат будет размещен на рекламных щитах, видеоэкранах города, в социальных сетях и во всех возможных источниках.

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