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НовостиОбщество11 ноября 2022 13:33

Традиционный конкурс новогодних плакатов стартовал в Смоленске

Лучшая работа будет размещена на рекламных щитах, видеоэкранах города и социальных сетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Традиционный конкурс новогодних плакатов стартовал в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Традиционный конкурс новогодних плакатов стартовал в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Участникам конкурса предлагают методами графического дизайна создать праздничный плакат, который украсит улицы города. Работы нужно загружать на официальный сайт конкурса до 12 декабря.

Победителя определят сами смоляне в ходе интернет-голосования, которое стартует 13 декабря. Окончательный вердикт вынесет экспертное жюри.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, лучший плакат будет размещен на рекламных щитах, видеоэкранах города, в социальных сетях и во всех возможных источниках.

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