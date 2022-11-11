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НовостиОбщество11 ноября 2022 14:30

В Смоленске продлили ограничение транспорта в Ленинском районе

Работы по реконструкции газопровода среднего давления продолжатся до 25 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске продлили Ограничение транспорта в Ленинском районе. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске продлили Ограничение транспорта в Ленинском районе. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Движения транспорта в районе до 11/9 по улице Воробьева и в районе дома 4 по улице Матросова будет ограничено до 25 ноября.

Как сообщается в постановлении администрации города, это связано с работами по реконструкции газопровода среднего давления.

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