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НовостиЗдоровье12 ноября 2022 9:08

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 ноября: 2 человека госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 12 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки в Смоленской области госпитализировали 2 человека.

За последние сутки в Смоленской области госпитализировали 2 человека.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Смоленской области госпитализировали 2 человека. За сутки из медучреждений выписали 41 пациента после выздоровления. Один человек скончался.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Новых случаев заражения коронавирусом в регионе выявили 19. Таким образом, с начала пандемии в Смоленской области зарегистрировали 145 556 лабораторно подтверждённых случаев ковида. 142 047 человек выздоровели, 3 150 человек погибли.

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