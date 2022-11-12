Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 ноября: 2 человека госпитализировали за сутки

За последние сутки в Смоленской области госпитализировали 2 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Смоленской области госпитализировали 2 человека. За сутки из медучреждений выписали 41 пациента после выздоровления. Один человек скончался.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Новых случаев заражения коронавирусом в регионе выявили 19. Таким образом, с начала пандемии в Смоленской области зарегистрировали 145 556 лабораторно подтверждённых случаев ковида. 142 047 человек выздоровели, 3 150 человек погибли.

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