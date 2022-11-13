В Смоленске проведут динамические испытания Крестовоздвиженского моста. Фото: пресс-служба Администрации города.

16 ноября будут проводиться испытания мостового сооружения в рамках выполнения капитального ремонта Крестовоздвиженского моста. Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в связи с этим с 8:00 до 18:00 16 ноября по мосту будет прекращено движение транспортных средств.

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