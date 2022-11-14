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НовостиЗдоровье14 ноября 2022 8:40

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 ноября: ни одного случая заражения не выявлено за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 14 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За прошедшие сутки в Смоленской области не зафиксировали ни одного случая заражения.

За прошедшие сутки в Смоленской области не зафиксировали ни одного случая заражения.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Смоленской области не зафиксировали ни одного случая заражения. Госпитализировали 17 смолян.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 23 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в области выявили 145 586 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 142 099 пациентов, а число летальных исходов достигло 3 153.

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