Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 ноября: ни одного случая заражения не выявлено за сутки

За прошедшие сутки в Смоленской области не зафиксировали ни одного случая заражения.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
За прошедшие сутки в Смоленской области не зафиксировали ни одного случая заражения. Госпитализировали 17 смолян.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 23 пациента.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в области выявили 145 586 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 142 099 пациентов, а число летальных исходов достигло 3 153.
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