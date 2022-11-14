Смоленский отряд «Феникс» получил почти 3 тонны гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоляне продолжают направлять гуманитарную помощь для мобилизованных, в том числе и для военнослужащих отряда «Феникс».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этот раз жители областного центра собрали почти 3 тонны груза. Участникам спецоперации передали продукты питания, воду и предметы первой необходимости.

Члены именного смоленского отряда «Феникс» поблагодарили земляков за помощь и признались, что особенно ценными для них стали посылки от родных и близких.

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