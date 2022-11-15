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НовостиОбщество15 ноября 2022 8:46

Дорожные службы Смоленской области перешли в режим готовности к снегопаду

На дорогах региона будет вестись круглосуточное дежурство
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Дорожные службы Смоленской области перешли в режим готовности к снегопаду.

Дорожные службы Смоленской области перешли в режим готовности к снегопаду.

Фото: Александр ГЛУЗ

В связи с ухудшением погоды и возможными осадками на федеральных трассах в Смоленской области будет вестись круглосуточное дежурство. Как сообщили в ФКУ УПРДОР Москва-Бобруйск, дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим повышенной готовности.

В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядчики готовы задействовать 107 единиц техники.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим и быть предельно внимательными в условиях плохой видимости.

Ранее «КП» писала, что смоленские дорожники подготовили 90 единиц техники для уборки снега зимой. Муниципальные учреждения в полном объеме обеспечены запасными частями, смазочными материалами, топливом для машин.