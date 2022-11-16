В Сафонове мужчина пытался взорвать мать своей сожительницы ручной гранатой. Фото: Иван ВИСЛОВ

Инцидент произошёл 9 ноября в Сафонове. После ссоры с родственниками своей сожительницы, мужчина пришёл к ним домой с ручной гранатой, извлек чеку и вложил в руки матери девушки.

Ничего не подозревающий потерпевшая вынесла гранату в коридор и оставила на столе, после чего произошёл взрыв. Женщина и ещё трое человек, находившихся в помещении, получили множественные оскольчатые ранения.

Подозреваемого задержали, им оказался 33-летний иностранный гражданин. Суд учёл, что мужчина не имеет регистрации и временного места пребывания на территории России, официально не трудоустроен, подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а также пытался скрыться от правоохранительных органов.

В результате обвиняемого заключили под стражу на 2 месяца. Постановление суда обжаловали в апелляционном порядке и в законную силу оно не вступило.

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