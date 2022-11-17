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НовостиОбщество17 ноября 2022 10:10

В Рославле работодатель задолжал сотруднику более 100 тысяч рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Рославле работодатель задолжал сотруднику более 100 тысяч рублей.

В Рославле работодатель задолжал сотруднику более 100 тысяч рублей.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Смоленский СК возбудил уголовное дело после заявления одного из работников компании в Рославле.

Руководитель с мая по октябрь не платил зарплату мастеру. Установили, что такая возможность у работодателя была. Размер задолженности превысил 100 тысяч рублей.

– Благодаря принятым следствием мерам задолженность по заработной плате перед потерпевшей погашена в полном объеме, – прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

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