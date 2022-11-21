В Смоленске возбудили уголовное дело после ДТП с пострадавшей пенсионерской. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Следственный отдел ОМВД России по Смоленскому району возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» после ДТП с пострадавшей 76-летней женщиной.

Авария произошла 26 июня около 8:30 на 398-м километре дороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск». 74-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в опору освещения. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, в результате 76-летняя женщина получила тяжкий вред здоровью.

Читай также:

Дачный дом сгорел в Вязьме. В пожаре никто не пострадал.