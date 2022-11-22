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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:41

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 ноября: 6 человек госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 22 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области 22 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у трех пациентов.

В Смоленской области 22 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у трех пациентов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленской области 22 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у трех пациентов. Госпитализировали 6 человек. Один житель региона с подтвержденным коронавирусом умер, 21 человек выздоровел.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 703 смолянина, 142 273 человека успешно справились с заболеванием, 3 162 – скончались.

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