Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 ноября: 6 человек госпитализировали за сутки

В Смоленской области 22 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у трех пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленской области 22 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у трех пациентов. Госпитализировали 6 человек. Один житель региона с подтвержденным коронавирусом умер, 21 человек выздоровел.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 703 смолянина, 142 273 человека успешно справились с заболеванием, 3 162 – скончались.

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