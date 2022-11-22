Смоленские единороссы посодействовали в присвоении имени генерала Михаила Лукина московской школе

Фото: smolensk.er.ru.

Со дня рождения генерал-лейтенанта, командующего тремя армиями Западного фронта, Почетного гражданина Смоленска Михаила Федоровича Лукина прошло 130 лет. Напомним, по обращению смолян в 1993 году ему было присвоено звание Героя России. В прошлом году в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается…» в Заднепровском районе города Михаилу Лукину установили первый в нашей стране памятник.

Фото: smolensk.er.ru.

В школе №883 города Москвы более сорока лет успешно работает Музей боевой славы 11(16) Гвардейской армии, которую возглавлял знаменитый военачальник в первые месяцы Великой Отечественной войны. Идею о присвоении школе имени Михаила Лукина озвучил председатель Совета ветеранов этой прославленной армии Василий Пронин, когда в прошлом году приехал в Смоленск на открытие памятника. С просьбой о содействии в увековечении памяти генерал-лейтенанта он обратился к секретарю регионального отделения «Единой России», председателю Смоленской областной Думы Игорю Ляхову. Осознавая масштаб личности Лукина в истории государства, парламентарий искренне поддержал идею и, в свою очередь, направил обращение с этой инициативой к председателю Московской городской Думы Алексею Шапошникову. Теперь, в год 130-го юбилея Лукина, она получила свое воплощение.

В день присвоения учебному заведению имени Михаила Лукина в школе также состоялось торжественное открытие памятной доски.

Фото: smolensk.er.ru.

От имени председателя заксобрания региона Игоря Ляхова депутат облдумы Андрей Моргунов поздравил родственников полководца, ветеранов и коллектив школы с историческим событием и отметил, что оно тесно связано со Смоленщиной. В обращении также говорится, что увековечение памяти героев Отечества играет важнейшую роль в патриотическом воспитании молодого поколения, которое должно гордиться своими прославленными предками. «Это особенно значимо в современных условиях, ведь пример мужества, стойкости и несгибаемой силы духа наших героев дает уверенность в могуществе и непобедимости великой России. Не вызывает сомнений, что наши регионы продолжат работу по сохранению исторической памяти и укреплению преемственности поколений!», - отмечено в послании.

Почетными гостями мероприятия стали члены общественных ветеранских организаций, депутаты Московской городской Думы, школьники, юнармейцы и внук генерал-лейтенанта Михаила Лукина – полковник в отставке Дмитрий Городецкий. В своем выступлении он подчеркнул, что очень тронут вниманием к памяти своего деда и передал в дар школьному музею статуэтку, принадлежавшую великому родственнику.