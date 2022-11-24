Мокрый снег и гололёд ожидаются в Смоленской области 24 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 ноября в Смоленской области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Всё также скользко из-за гололедицы, гололёда. Утром в отдельных районах ляжет туман. Ветер будет дуть умеренный.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -2°C…0°C.

Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет расти.

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