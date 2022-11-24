В Смоленске губернатор наградил почетным знаком многодетных матерей. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

http://vk.com/ostrovskylive1В преддверии Дня матери губернатор Алексей Островский вручил пятнадцати многодетным мамам региональный Почетный знак «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. На данный момент на Смоленщине проживает более 6,7 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются почти 22,5 тысячи детей.

Награда вручается мамам, воспитывающим 4-х и более детей. Также этой наградой отмечаются опекуны (попечители), принявшие на воспитание и воспитавшие до 18-летнего возраста 3-х и более детей. Всего на сегодняшний день обладателями Почетного знака в регионе стали 411 многодетных матерей.

– Хочу поблагодарить всех матерей Смоленщины за ваше терпение, доброту и мудрость! Успехов и большого счастья вашим детям – для каждой мамы это главное! Низкий поклон за ваш великий материнский подвиг! – написал Глава региона на своей странице в соцсетях.

Читай также: в Смоленске доступность детских садов для детей от 1,5 до 3 лет достигла 100 процентов. Глава региона проинспектировал работу нового детского сада в Заднепровье.