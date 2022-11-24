«Единая Россия» поблагодарила смолян – участников проекта «Всё для фронта»

Фото: smolensk.er.ru.

За два месяца работы проекта «Единой России» «Всё для фронта» в нем приняли участие сотни неравнодушных жителей Смоленской области. На базе общественной приемной партии собирали востребованные военнослужащими предметы солдатского быта – от генераторов до термоодежды, а также средства на закупку необходимого. Собранное передавали и передают в воинские части, а затем землякам в зону спецоперации.

Единороссы приняли решение отметить Благодарственными письмами тех, кто оказывал помощь защитникам.

«Наши предки отстаивали во все времена нашу землю, нашу историю и культуру, пришло наше время! Дорогие друзья, всем огромное спасибо за ваш вклад, за ваше неравнодушие. Фронт будет крепок, в том числе тогда, когда и тыл будет надежен, когда есть поддержка народа», - поблагодарил секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Благодарственными письмами от партии наградили коллективы предприятий и предпринимателей. Предприятие АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» одно из первых подключилось к проекту «Всё для фронта».

«Все сотрудники стараются помогать по возможности. Мы собрали средства. У многих из наших есть сыновья и внуки, которые сейчас служат, поэтому все готовы помочь», - рассказала представитель предприятия Ирина Мятченкова.

От имени 49-ой зенитной ракетной бригады, командира войсковой части 21555, полковника Василия Ищенко Благодарственными письмами наградили жителей Смоленской области, которые также внесли посильный вклад в проект «Всё для фронта».

Со словами благодарности к смолянам по видеосвязи обратился депутат Госдумы Артём Туров. Вместе с координатором проекта «Всё для фронта», депутатом областной Думы Артемом Малащенковым они не раз бывали на территории ЛДНР, лично передавали помощь от земляков смоленским бойцам.

Валентина Борисенкова - пенсионерка, она сама вяжет для военных носки. Для нее происходящее – личная история. «Мой отец воевал во время Великой Отечественной войны в 96-ой танковой бригаде имени Челябинского комсомола. Бригада называлась так, потому что люди сами собирали средства для создания этой бригады. Прошел всю войну, был тяжело ранен. Что меня удивляло всегда, что он носил сапоги, но никогда не носил носки, только портянки, говорил, что так ноги не сотрешь. Воспоминания об отце натолкнули меня на мысль начать вязать носки для наших ребят», - поделилась Валентина Ивановна.

Фото: smolensk.er.ru.

Во время мероприятия выступил руководитель смоленской организации ветеранов Афганистана Алексей Терлецкий и лидер Общероссийской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», координатор партийного проекта «Защитникам Отечества посвящается…» Франц Клинцевич.

«Мы всем миром, всей страной оказываем поддержку. То, что сегодня фашизм на территории бывшего Советского Союза возродился, то, что сегодня чествуют фашистов и ставят им памятники - это результат продуманной основательной стратегии на развал со стороны НАТО. Сегодня правнуки тех, кто сражался с фашизмом, продолжают дело дедов – уничтожают, искореняют нацизм», - подчеркнул Франц Клинцевич.

Мероприятия прошло под эгидой сразу двух партийных проектов «Единой России» - «Всё для фронта», а также «Связь поколений», координатором которого является сенатор от региона и лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских. Она рассказала собравшимся трогательную и символичную историю о русском и украинском бойцах Великой Отечественной войны, которые были найдены во время поисковых работ.

В 2020 году на территории Харьковской области местные поисковики нашли останки солдат. Один из которых, к счастью, был с медальоном. Им оказался смолянин, уроженец Глинковского района Самуйленков Антон Иванович. Летом этого года его останки были переданы украинскими поисковиками на родину, в Смоленскую область, где он был с почестями похоронен.

Символично, что в этом году поисковики смоленских отрядов «Бастион» и «Спас» нашли украинского солдата на нашей земле. Им оказался Цымбал Лука Ильич, уроженец города Жданов (ныне Мариуполь) Донецкой области. Поисковики работают над тем, чтобы останки бойца были захоронены на его родине.

«Сегодня хотят забыть историю, исказить, перевернуть с ног на голову, но мы этого не позволим. В правде наша сила, это и есть наша связь поколений», - подчеркнула Нина Куликовских.

Принять участие в сборе необходимого для военнослужащих может каждый - Смоленск, Карла Маркса, 14; +7(4812) 31-95-13.