Два автомобиля и фура столкнулись на трассе в Кардымовском районе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 23 ноября, в 17:25 спасателям поступило сообщение о возгорании на 350-м километре М-1 Беларусь.

На место вызова выехали автоцистерны и пожарные. На месте было установлено, что автомобили «Хёндай» и ВАЗ столкнулись «лоб в лоб», а затем по касательной столкнулись с фурой DAF.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в аварии никто не пострадал.

Читай также:

В Смоленской области ищут пропавшего 55-летнего мужчину. Местонахождение смолянинанеизвестно с 12 ноября.