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НовостиЗдоровье24 ноября 2022 9:38

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 ноября: «плюс» 11 новых случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 24 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области 24 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 11 пациентов.

В Смоленской области 24 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 11 пациентов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Смоленской области 24 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 11 пациентов. Госпитализировали 3 человека. Ни один житель не умер за сутки, 23 человека выздоровели.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 730 смолян, 142 312 человек успешно справились с заболеванием, 3 163 – скончались.

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