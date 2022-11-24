Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 ноября: «плюс» 11 новых случаев заражения

В Смоленской области 24 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 11 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Смоленской области 24 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 11 пациентов. Госпитализировали 3 человека. Ни один житель не умер за сутки, 23 человека выздоровели.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 730 смолян, 142 312 человек успешно справились с заболеванием, 3 163 – скончались.

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