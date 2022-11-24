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НовостиОбщество24 ноября 2022 12:45

Бесплатные показы фильмов продолжатся в «Современнике» в Смоленске

О реализации социального проекта рассказал губернатор Алексей Островский
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Бесплатные показы фильмов продолжатся в «Современнике» в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Бесплатные показы фильмов продолжатся в «Современнике» в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В середине октября кинотеатр «Современник» запустил социальный проект. Он включает в себя еженедельные бесплатные показы советских и российских фильмов и мультфильмов в рамках тематических киноциклов «В гостях у сказки» и «Подвигу Героев посвящается».

К настоящему времени организован уже 21 благотворительный киносеанс. Количество зрителей, их посетивших, превысило 4 тысячи. Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, реализация социального проекта в «Современнике»продолжится. Ознакомиться с бесплатной афишей можно в официальной группе киноцентра https://vk.com/kinosmolensk.

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