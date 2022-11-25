Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 ноября: более 145 тысяч человек заразились с начала пандемии

В Смоленской области коронавирусом заболели 11 жителей региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

25 ноября столичный оперштаб обновил статистику COVID-19 за прошедшие сутки. В Смоленской области коронавирусом заболели 11 жителей региона. Общее число выявленных случаев составляет 145 741.

За сутки госпитализировать пришлось 5 человек. Вылечиться смогли 17 местных жителей, всего 142 329 смолян справились с заболеванием.

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