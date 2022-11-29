27-летняя девушка пострадала в массовом ДТП в Ярцевском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобильная авария произошла ночью 26 ноября на 225 километре трассы М-1. В ДТП пострадала 27-летняя девушка.

Как сообщили в региональном УГИБДД, 28-летняя смолянка за рулем автомобиля «Ивеко» не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущейся машины и врезалась в иномарку «Черри Тиго», после чего та столкнулась с двумя легковушками – «Ауди» и «Ладой».

Пассажирке машины «Черри Тиго», 27-летней девушке потребовалась медицинская помощь.

Читай также:

Два автопожара произошли в Смоленской области за сутки. В результате случившегося никто не пострадал.