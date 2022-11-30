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НовостиЗдоровье30 ноября 2022 8:53

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 ноября: «плюс» 20 новых случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 30 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области 30 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 20 пациентов.

В Смоленской области 30 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 20 пациентов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смоленской области 30 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 20 пациентов. Госпитализировали 3 человека. Ни один житель не умер за сутки, 9 человек выздоровели.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 795 смолян, 142 402 человека успешно справились с заболеванием, 3 165 – скончались.

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