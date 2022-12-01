232 ВИЧ-инфицированных зарегистрировано с начала 2022 года в Смоленской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1987 по 31 октября 2022 года в Смоленской области зарегистрирован 5021 ВИЧ-инфицированный. Как сообщили в профильном департаменте, по итогам десяти месяцев текущего года, у 42% заболевание было выявлено на стадии выраженного иммунодефицита.

Ежегодно 1 декабря в России проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. Основными их целями являются повышение осведомленности населения о ВИЧ-инфекции, риске распространения заболевания и информирование о профилактике и возможностях диагностики и терапии. Важна также поддержка людям, живущим с ВИЧ.

Для граждан России тестирование на ВИЧ в государственных медицинских организациях проводится бесплатно.

Исследования проводятся на высоком техническом уровне, с использованием современных тест-систем в лаборатории клинической иммунологии и диагностики ВИЧ-инфекции ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД», а также в специализированных подразделениях клинико-диагностических лабораторий Вяземской, Гагаринской, Рославльской, Сафоновской, Ярцевской ЦРБ, в медсанчасти № 135 ФМБА России, лаборатории Смоленского центра крови и в поликлинике по месту жительства.

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