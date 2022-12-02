Рославльская больница заплатит полмиллиона за смерть пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смоленский областной суд обязал Рославльскую ЦРБ выплатить компенсацию супруге умершего пациента в размере 500 тысяч рублей. Сначала женщина обратилась в районный суд с обвинениями в адрес больницы в оказании некачественной медицинской помощи, что привело к смерти ее мужа. Но в иске ей отказали.

Тогда женщина подала иск в областной суд, где у нее потребовали дополнительные доказательства произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в связи с этим по делу назначили посмертную судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой между действиями сотрудников реанимации и смертью мужчины установили связь, обусловленную недостатком лечебного процесса. В результате непрофессиональной помощи основное заболевание и его осложнения прогрессировали, что привело к смерти пациента.

Коллегия пришла к выводу, что недостатки оказанной работниками медучреждения помощи действительно способствовали наступлению смерти супруга женщины. В итоге Рославльскую ЦРБ обязали выплатить полмиллиона рублей компенсации.

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