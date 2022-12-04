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НовостиЗдоровье4 декабря 2022 9:00

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 декабря: 16 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу на 4 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области 4 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у 16 пациентов.

В Смоленской области 4 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у 16 пациентов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смоленской области 4 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у 16 пациентов. Госпитализировали 6 человек. Один житель региона с подтвержденным коронавирусом умер, 19 человек выздоровели.

Всего в Смоленской области с начала пандемии заболели 145 855 смолян, 142 459 человек успешно справились с заболеванием, 3 167 – скончались.

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