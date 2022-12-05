5 декабря в Смоленской области осадков не ожидается. Фото: пресс-служба администрации города.

В понедельник, 5 декабря, в Смоленской области будет облачно. Существенных осадков не прогнозируете. На отдельных участках дорог гололедица. Подует переменчивый ветер то с юго-востока, то с юга, его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -10°C…-5°C.

В Смоленске: -9°C…-7°C.

Атмосферное давление 759 мм рт. столба, будет падать.

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