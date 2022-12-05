Сотрудники МЖД передали беженцам из ДНР и ЛНР более 42 тонн гумпомощи

Фото: пресс-служба МЖД.

Сотрудники МЖД с начала марта собрали и передали в территориальные пункты приема помощи #МыВместе 42,5 тонны гуманитарной помощи, чтобы поддержать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Это продукты питания, товары первой необходимости, средства гигиены, одежда, обувь, игрушки, канцелярские принадлежности. Кроме того, железнодорожники оказали адресную помощь для 116 детей-сирот, эвакуированных в Тульскую область. На собранные средства в размере более 1 миллиона рублей для них закуплены бытовые товары первой необходимости, детская одежда и обувь.

В сборе гуманитарной помощи для беженцев приняли участие почти 16 тыс. сотрудников столичной магистрали. На базе структурных подразделений магрстрали функционируют 8 площадок для сбора вещей, откуда они централизованно передаются в региональные пункты #МыВместе. Три места сбора расположены в Москве, два - в Тульской области, по одному - в Курске, Брянске и Орле.

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День волонтера. В ОАО 2022 год объявлен Годом корпоративного добровольчества и волонтерства. Железнодорожники принимают активное участие в оказании различной помощи, поддерживают ветеранов, пенсионеров, маломобильных граждан, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводят донорские, патриотические и экоакции.