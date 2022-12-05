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НовостиОбщество5 декабря 2022 12:32

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 декабря: два человека заболели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 5 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За минувшие сутки на территории региона было выявлено 2 новых случая.

За минувшие сутки на территории региона было выявлено 2 новых случая.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным столичного Оперштаба, общее число зараженных COVID-19 в Смоленской области составляет 145 857 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 2 новых случая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 142 474 человека. Число новых выздоровевших пациентов за сутки также достигло 16К. Погибли от осложнений с начала пандемии 3 168 смолянина. За сутки госпитализировали 11 жителей Смоленской области.

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