В Смоленском государственном университете откроют военный учебный центр. Фото: пресс-служба СмолГу, Минобороны России.

Ректор Смоленского государственного университета Михаил Артеменков принял участие в работе Коллегии Минобороны России. Он представил министру обороны Сергею Шойгу концепцию военного учебного центра и рассказал о готовности вуза к его открытию.

Как сообщили в пресс-службе вуза, по итогам коллегии руководитель ведомства принял решение об открытии центров в 16 университетах страны, в том числе и в СмолГу.

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