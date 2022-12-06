Многокилометровая пробка образовалась из-за жёсткого ДТП на трассе под Смоленском. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

В Смоленской области 5 декабря на трассе М-1 произошла страшная авария с перевёрнутым автомобилем. По словам очевидцев, из-за ДТП на федеральной автодороге образовалась многокилометровая пробка.

Легковушка перевернулась в районе деревни Каменка, по направлению в Москву. Машина получила серьезные технические повреждения. О пострадавших не сообщается.

Ранее «КП» писала, что Минивэн сгорел вечером в Рославле. В пожаре никто не пострадал.