На Рославльском вагоноремонтном заводе впервые применят роботов. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский посетил Рославльский вагоноремонтный завод, который специализируется на изготовлении и ремонте железнодорожных вагонов разной модификации, а также производстве вагонных комплектующих. Во время визита на предприятие глава региона побывал на стройплощадке будущего цеха по производству вагонных осей, который возводится на средства федерального займа и самого завода. На нем впервые применят роботов.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

По словам гендиректора Юрия Черняка, первые станки начнут поступать уже в апреле. Как отметил Алексей Островский на своей странице в соцсетях, открытие ещё одной производственной линии будет способствовать созданию новых рабочих мест. С объемом производства около 48 тысяч осей в год планируется, что завод выйдет на одно из ведущих мест в России по данному направлению.

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