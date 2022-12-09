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НовостиОбщество9 декабря 2022 9:48

Губернатор Алексей Островский и глава Смоленска Андрей Борисов почтили память героев Отечества

В сквере Памяти Героев прошла церемония возложения цветов к Вечному Огню
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Губернатор Алексей Островский и глава Смоленска Андрей Борисов почтили память героев Отечества. Фото: страница мэра Смоленска Андрея Борисова в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский и глава Смоленска Андрей Борисов почтили память героев Отечества. Фото: страница мэра Смоленска Андрея Борисова в соцсетях.

Ежегодно 9 декабря в России отмечается День героев Отечества. Отдавая дань памяти защитникам Родины, губернатор Алексей Островский и глава Смоленска Андрей Борисов возложили цветы у Вечного Огня в сквере Памяти Героев.

Фото: страница мэра Смоленска Андрея Борисова в соцсетях.

Фото: страница мэра Смоленска Андрея Борисова в соцсетях.

– Мужество и героизм наших земляков, их сила духа служат примером для ныне живущих. Так же, как и самоотверженность тех, кто сейчас доблестно выполняет поставленные задачи в зоне специальной военной операции, – написал Андрей Борисов на своей странице в соцсетях.

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