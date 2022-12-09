Губернатор Смоленской области поздравил гвардии полковника Гасана Наджафова с Днём героев Отечества. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский лично позвонил и поздравил с сегодняшним праздником – Днем Героев Отечества - Героя России, гвардии подполковника, смолянина Гасана Наджафова.

Гасан Раджаб оглы служил в частях Белорусского и Забайкальского военных округов. С 1993 по 1997 годы проходил службу в 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане, где участвовал в боевых действиях на таджико-афганской границе.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В 1998 году несколько месяцев проходил службу в зоне грузинско-абхазского вооружённого конфликта в составе Миротворческих Сил СНГ в Абхазии, а в октябре 1999 года в составе полка прибыл в Чеченскую республику. Вот как об этом рассказывает сам Гасан Раджаб оглы: «Мы с милицией тогда работали бок о бок. Они выполняли свои задачи – паспортный режим и прочее, а мы уже работали дальше «вглубь». В одном из ночных боёв мы совершили марш-бросок и атаковали боевиков с фланга. Несмотря на то, что у противника были мощные оборонительные позиции, большое количество боеприпасов и автоматического стрелкового вооружения, нам всё же удалось выполнить своё задание и вытеснить противника с Терского хребта. В декабре мой батальон одним из первых вышел на подступы к Грозному, где в одном из боёв я получил сильную контузию».

Указом президента Наджафову Гасану Раджаб оглы за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказкого региона, присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ранее «КП» писала, что губернатор Алексей Островский и глава Смоленска Андрей Борисов почтили память героев Отечества. В сквере Памяти Героев прошла церемония возложения цветов к Вечному Огню.